Infowatch представила обзор утечек информации из религиозных организаций

Аналитический центр InfoWatch подготовил обзор утечек из организаций религиозной направленности.

Проблемы религиозной сферы во многом схожи с теми, что люди испытывают в светской жизни. Одна из таких проблем — утечки конфиденциальной информации. Церковные общины и близкие к ним общественные институты могут терять информацию прихожан и сталкиваться с компрометацией сведений о своей деятельности.

В США неавторизованный пользователь получил доступ в информационную систему библейской церкви Эйда (Ada Bible Church). Злоумышленник зашифровал все сетевые данные организации. Старший пастор заверил, что финансовая информация в результате инцидента не была скомпрометирована. О том, сколько персональных данных удалось похитить хакеру, выяснить не удалось. Известно, что у церкви порядка 9,5 тыс. постоянных прихожан.

Летом одна из американских баптистских организаций уведомила своих прихожан о том, что в апреле были скомпрометированы персональные данные тысяч сотрудников, волонтеров и заявителей: имена, контактные данные, даты рождения и, возможно, некоторые медицинские сведения.

Хакеры сумели воспользоваться уязвимостями в сети британского библейского общества (Bible Society) и похитили данные 417 тыс. участников организации. Ситуация усугубляется тем, что у многих людей скомпрометированы данные банковских карт. Информационный регулятор ICO решил, что Bible Society не приняла необходимых мер для защиты информации, и наложил на нее штраф в размере 100 тыс. фунтов стерлингов.

В немецкие СМИ за две недели до официального опубликования просочился отчет католической церкви Германии. В 350-страничном документе, который удалось получить журналистам, содержатся сведения о случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Всего за 70 лет церковь выявила около 4 тыс. инцидентов.