Исследование J’son & Partners Consulting: глобальный рынок облачных платформ и сервисов для цифрового сельского хозяйства составил $815 миллионов

J’son & Partners Consulting представила результаты исследования: «Анализ рынка облачных платформ и приложений интернета вещей для цифрового сельского хозяйства в мире и перспектив в России».

Платформы интернета вещей (IoT) являются технологической основой цифрового сельского хозяйства. Именно они позволяют реализовать сквозную цифровизацию всего процесса создания добавленной стоимости продукции сельского хозяйства «от поля до вилки». Что может привести к кратному снижению удельной себестоимости производства и сбыта сельхозпродукции, кардинально трансформировать облик сельскохозяйственной отрасли и смежных с ней отраслей с появлением принципиально новых бизнес-моделей. Таких как облачная модель использования не только средств автоматизации, но и средств механизации, производство продуктов питания под требования конкретного конечного потребителя со сквозной прослеживаемостью его свойств, новые подходы к селекции семян и т.д.

Между тем, массовое использование такого подхода в сельхозбизнесе только начинается, даже на самых зрелых рынках планеты. По оценкам J’son & Partners Consulting, в денежном выражении глобальный рынок облачных платформ и сервисов для цифрового сельского хозяйства составил в 2017 г. $815 млн. При этом объем аналогичного рынка в России составил лишь 6 млн. долл. Перспективы быстрого роста этого объема в будущем выглядят маловероятными, что однозначно свидетельствует о необходимости фокуса на глобальный рынок для любого российского разработчика приложений для цифрового сельского хозяйства.

Глобальная экосистема облачных приложений и сервисов интернета только формируется. Каждый тип приложений выполняет свою определенную роль и взаимодействует с другими. Это не только облачные транзакционные (учетные) приложения с функциями анализа и планирования, Farm System Management, но также специализированные аналитические приложения, решения для сквозной прослеживаемости и управлением цепочками поставок. Это приложения для управления сельхозтехникой и предиктивного ремонта, а также ряд других.

Для российских разработчиков пока не закрыто окно возможностей стать частью этой формирующейся глобальной экосистемы. При этом изначально любую разработку в этой области надо позиционировать именно как часть глобальной экосистемы, а не как локальный аналог какой-либо глобальной платформы или сервиса.