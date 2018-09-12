Positive Technologies: каждая четвертая кибератака нацелена на частных лиц

По данным Positive Technologies за второй квартал, количество инцидентов выросло на 47% по сравнению с прошлогодним. При этом доля целевых атак превысила долю массовых и составила 54%.

Продолжила расти доля атак, выполненных с целью получения конфиденциальной информации. Злоумышленники больше всего были заинтересованы в персональных (31%) и учетных данных (22%), в том числе в паролях от онлайн-банков частных лиц. Их похищали главным образом посредством компрометации различных онлайн-площадок — интернет-магазинов, сервисов для продажи билетов, бронирования отелей и т. п.

Во второй половине квартала произошло большое количество атак на криптовалютные сети, такие как Verge, Monacoin, Bitcoin Gold, ZenCash, Litecoin Cash. В результате злоумышленники похитили в общей сложности более $100 млн. Доля подобных атак также выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается методов атак, лидерство по-прежнему удерживают атаки с применением вредоносного ПО, несмотря на то что во II квартале 2018 года доля атак, в которых злоумышленники использовали ВПО, сократилась (49% вместо 63% в I квартале). При этом существенно выросла доля других методов атак, например, эксплуатация веб-уязвимостей (18% вместо 12% в I квартале) и подбор учетных данных (19% вместо 7% в I кв.).

Доля атак на веб-ресурсы выросла и составила 32% вместо 23%. По сравнению с I кварталом выросла и доля атак на IoT-устройства. По мнению экспертов, это преимущественно связано с появлением новых ботнетов, таких как PyRoMineIoT, Muhstik, Wicked Mirai.

Государственные организации продолжают оставаться излюбленной мишенью для киберпреступников, при этом злоумышленников в первую очередь интересует коммерческая тайна, например, зарплатные ведомости, трудовые договора и любые другие документы ограниченного доступа.

«Ущерб в десятки миллионов долларов и 765 миллионов пострадавших — таковы итоги кибератак, жертвами которых во II квартале стали частные пользователи, — отметила аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко. — Сегодня никто не может гарантировать, что данные вашей банковской карты не стали известны преступникам, и даже покупая новенький смартфон в магазине, пользователь не может быть уверен, что в нем не стоит заранее установленный вредонос. Тенденция к увеличению доли атак, направленных на хищение данных, вероятно, сохранится. Многие компании уделяют недостаточно внимания защите обрабатываемой информации, что делает ее легкой добычей даже для низкоквалифицированных хакеров. Полученные данные затем продаются на теневом рынке, о чем мы подробно рассказывали в нашем исследовании "Рынок преступных киберуслуг"».