2TEST анонсировал новые промышленные 10G коммутаторы

2TEST, официальный эксклюзивный дистрибьютор всей линейки промышленного оборудования связи немецкого производителя Microsens на территории РФ, представил новую серию высокодоступных стоечных коммутаторов 10G Profi Line от Microsens.

Новый безвентиляторный 10G коммутатор в 19” стойку отличается высокой надежностью и подходит для объектов, где применение механических вентиляторов невозможно.

Промышленный стоечный коммутатор оснащен 28 портами, используется для соединения крупных узлов сети на промышленных объектах, так и в прикладных сетях Ethernet. Благодаря масштабируемому и широкополосному подключению устройство обеспечивает максимальную производительность и доступность приложений. Прочная конструкция обеспечивает надежную работу в диапазоне температур от -40°C до 75°C.

Гибкие возможности установки 10G стоечного коммутатора Microsens Profi Line — от коммутационного шкафа на дороге до фальшпола офисной зоны. 10G Profi Line экономически эффективен для организации видеонаблюдения, центров управления, профессионального обучения.

Промышленный коммутатор имеет прочное и компактное металлическое шасси. Низкая глубина монтажа позволяет размещать его в коммутационном шкафу, подвесном потолке или в фальшполу. Чтобы облегчить подключение кабелей, все разъемы расположены на передней панели коммутатора. Коммутатор в 19 " стойку является особенно интересным решением для небольших распределительных устройств.

Новые 19" коммутаторы 10G Profi Line используют там, где важна максимальная доступность и наименьшее время восстановления. Резервирование сети можно настроить как через SFP порты, так и черех медные порты. В случае сбоя специальный механизм резервирования каналов обнаружит ошибку на сетевом узле или прерывание линии и обеспечит автоматическую перенастройку сети в течение нескольких миллисекунд. Кроме того, возможен мониторинг устройства через безопасные протоколы управления.

Новый коммутатор оснащен 24 медными портами 10/100/1000T с поддержкой PoE и PoE+. Максимальная выходная мощность коммутатора составляет 420 Вт. Для связи с узлами сети более высокого уровня коммутаторы оборудованы четырьмя двухскоростными 10G/1G SFP+ и SFP слотами. Волоконно-оптическое соединение осуществляется через специальные трансиверы с расширенным температурным диапазоном.