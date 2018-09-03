«Русский Стандарт» обновил мобильное приложение на IOS и Android

Банк «Русский Стандарт» обновил приложение RSB Mobile.

Обновленный RSB Mobile экономит время пользователя. Теперь все популярные платежи совершаются в несколько кликов, благодаря автоматическому подбору и показу подходящих клиенту шаблонов операций.

Добавлена возможность настроить расписание для частых платежей и переводов, чтобы всегда вовремя оплачивать регулярные счета, к примеру, ЖКУ и мобильную связь.

Анализировать расходы в «Мобильном банке» стало удобнее благодаря новым фильтрам поиска операций: по названию, типу и другим параметрам.

В новом приложении выписка по переводам стала максимально информативной, теперь в ней видны наименование банка-адресата, а также имя отправителя и получателя средств.

С новым приложением проще управлять финансами с любых устройств: в новой версии RSB Mobile теперь можно настроить единый пароль для входа в Интернет-и Мобильный банки «Русского Стандарта».

Оценить новые функции и обновить Мобильный банк RSB Mobile для iOS можно в официальном магазине App Store, для Android в магазине Google Play.