Dolby и Lenovo представили ноутбук с поддержкой Dolby Vision и Atmos

Dolby Laboratories и Lenovo объявили о выпуске первого в мире ноутбука с поддержкой технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. Ноутбук Lenovo Yoga C930 объединяет в себе вдохновленную кинематографом технологию HDR и акустическую систему компании Dolby, которая открывает новый этап в развитии объемного звучания.

Отличительной особенностью ноутбука Yoga C930 является вращающаяся звуковая панель, а также поворотный механизм монитора, который был специально разработан компаниями Dolby и Lenovo для оптимизации звукопередачи на ноутбуке. Это позволит пользователям наслаждаться качественным звуком в формате Dolby Atmos на ноутбуках Yoga C930.

«Компания Dolby постоянно расширяет границы возможного и открывает новые направления разработок, выводя пользовательские впечатления на новый уровень, — сказал Джайлз Бейкер (Giles Baker), старший вице-президент Consumer Entertainment Group, Dolby Laboratories. — Ноутбук Yoga C930 с системами Dolby Vision и Dolby Atmos открывает новый этап развития развлечений "на ходу"».

«Компании Lenovo и Dolby объединяет давнее сотрудничество по внедрению передовых аудио- и видеотехнологий в электронные устройства, — сказал Джонсон Джиа, старший вице-президент и исполняющий обязанности генерального директора компании Lenovo Intelligent Devices Group, Consumer PC и Smart Devices. — Мы рады, что теперь благодаря новым мультимедийным решениям в ноутбуке Yoga C930 любители развлечений смогут полностью погрузиться в происходящее на экране».

Компания Lenovo также представила линейку других продуктов с поддержкой технологий Dolby: ThinkPad X1 Extreme с Dolby Vision и Dolby Atmos; Yoga S730 с Dolby Vision и Dolby Atmos; Yoga Book C930 с Dolby Atmos.