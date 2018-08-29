2Test анонсировала LTE-смартфон для служб быстрого реагирования

2Test, российский производитель, поставщик и интегратор решений в области коммуникаций, ИТ и промышленной автоматизации, представил новый LTE-смартфон LEX L11 Motorola Solutions для служб безопасности и быстрого реагирования.

Новый смартфон LTE LEX L11 Motorola Solutions подходит для работы в экстремальных условиях, где важны скорость действий и непрерывность обмена данными.

LEX L11, разработанный для глобальных широкополосных сетей, предлагает широкий спектр функций и защищенных от несанкционированного доступа приложений. Прочный корпус, лучшие в своем классе качество звука и производительность, а также комплексная безопасность и простота использования — отличают новый LTE-смартфон от аналогов. Плюс, конструкция и расположение кнопок устройства дает возможность управления вслепую, что позволяет пользователю сфокусироваться на задаче, не отвлекаясь на смартфон.

Новый LTE-смартфон LEX L11 работает в широком диапазоне LTE-частот, поддерживает GPS и NFC. Оснащен фронтальной камерой 8 МП и задней камерой 13 МП с автофокусировкой. Может поставляться в комплекте с аксессуарами, со стандартным аккумулятором, которого хватает на 10 часов непрерывной работы, или с улучшенной 20-часовой батареей.

Характеризуется повышенной степенью защиты от внешних атак и воздействий IP67, выдерживает погружение в воду на глубину 1 метр в течение 30 минут и несколько падений с высоты 121 см в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810G.