Сбербанк представил сервис частного инвестирования в мобильном приложении «Сбербанк онлайн»

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, представляет новый сервис частного инвестирования в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Ранее инвестиционные продукты Сбербанка и возможности вложений в ценные бумаги были доступны только профессиональным участникам финансового рынка – клиентам Sberbank CIB. С появлением нового сервиса в «Сбербанке онлайн» любой розничный клиент Сбербанка получает простой способ инвестирования своих средств в широкий круг финансовых инструментов, в том числе в акции, облигации и инвестиционные идеи, отобранные аналитиками Сбербанка.

Новый сервис расширяет возможности для вложения личных средств клиентов Сбербанка и делает процесс инвестирования простым и удобным даже для тех, кто ранее не имел опыта инвестирования в ценные бумаги.

Для того чтобы начать инвестировать, необходимо в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» открыть брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (в разделе «инвестиции» на iPhone и в разделе «другие предложения банка» на Android). Открытие счета бесплатно и занимает не больше двух рабочих дней.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев, сказал: «Мы создали этот сервис, чтобы розничные инвесторы по всей России получили доступ к простым, удобным и продуманным финансовым инструментам, не уступающим, а в чем-то даже превосходящим подобные решения из наиболее развитых финансовых систем мира. "Сбербанк онлайн" открывает новые возможности для вложения средств россиян, и мы убеждены, что новый сервис будет востребован нашими клиентами, которые хотят выйти за пределы стандартных банковских продуктов, но при этом иметь ту же степень надежности, к которой они привыкли, пользуясь услугами Сбербанка».