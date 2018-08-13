Sony анонсировала ограниченный выпуск PlayStation4

Sony Interactive Entertainment (SIE) анонсировала ограниченный выпуск консоли PlayStation4 Pro (PS4Pro) под названием «500 Million Limited Edition PlayStation4 Pro» (жесткий диск 2 ТБ), которая поступит в продажу в конце августа 2018 г.

Суммарно в продаже будет доступно всего 50 тыс. консолей PS4 Pro ограниченного выпуска, и впервые PlayStation4 (PS4) будет выпущена в прозрачном темно-синем оформлении.

Это ограниченное издание доступно в прозрачном темно-синем оформлении: при включении консоли внутри ее корпуса активируется синяя подсветка – пользователи могут увидеть современную архитектуру PS4 Pro. Такое решение возможно только на этой консоли со специальным прозрачным дизайном.

Входящие в комплект аксессуары — беспроводной контроллер (Dualshock4), PlayStationCamera, вертикальная подставка и монофоническая гарнитура — также выполнены в прозрачном темно-синем оформлении. Dualshock 4 отличается особым дизайном: прозрачная передняя часть выполнена в общей цветовой гамме, матовая задняя часть также имеет схожий цвет, а кнопки и отметка семейства PS выполнены в специальном цвете. Как и в системе PS4 Pro, световая панель беспроводного контроллера мягко подсвечивает его внутренние компоненты.

Отметка семейства PS на верхней панели и логотип PS4 на передней панели PS4 Pro, выполненные в матовом медном цвете, который хорошо сочетается с прозрачным темно-синим оформлением, обеспечивают уникальный внешний вид устройства. В правом нижнем углу на передней панели каждой PS4 Pro выгравирован уникальный номер от 1 до 50 тыс. Этот номер будет напоминать обладателям, что их PS4 Pro была частью специального ограниченного выпуска.

С 3 декабря 1994 г., когда в Японии была выпущена оригинальная PlayStation (SCPH-1000), Sony развивала платформу PS и внедряла в нее новые технологии, необходимые для сохранения высоких позиций на динамичном рынке, полном конкурентов. Выпущенные впоследствии консоли PlayStation2, PSP (PlayStationPortable), PlayStation3, PlayStationVita и PS4 также были востребованы любителями игр и развлечений по всему миру. На 22 июля 2018 г. продано 81,2 млн консолей PS4.

«Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность как поклонникам нашей продукции, так и нашим бизнес-партнерам за постоянную поддержку. Вы все внесли свой вклад и стали частью богатой истории PlayStation. Без нашего увлеченного сообщества мы не смогли бы преодолеть отметку в 500 миллионов проданных консолей, — сказал Джон Кодера, президент и руководитель SIE. — 500 Million Limited Edition PlayStation4 Pro была создана в знак благодарности нашим верным поклонникам. Мы продложим делать PlayStation лучшей платформой для игр, и продолжим добавлять в наш каталог еще больше замечательных игр и различных сетевых сервисов».

В дополнение к этому, с конца августа будет возможно отдельно приобрести входящий в комплект беспроводной контроллер 500 Million Limited Edition Dualshock4, доступный ограниченным тиражом.