ГК «А101» объявила о переходе на единую электронную ипотечную анкету

ГК «А101» (входит в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева) объявила о запуске сервиса «Электронная ипотечная анкета» на специализированной платформе компании-разработчика «Цифровая ипотека». Он позволяет максимально быстро дать потенциальному клиенту исчерпывающую информацию обо всех доступных ему ипотечных программах и помочь ему найти самые выгодные условия на рынке.

По словам коммерческого директора ГК «А101» Анны Боим, у каждого банка есть собственная форма анкеты для получения ипотечного кредита и требования к ее заполнению, а также калькуляторы, с помощью которых ведется расчет основных параметров кредита. В стандартной практике, если покупатель квартиры хочет подать заявку на ипотечный кредит, например, в 3-4 банка, процесс заполнения и отправки всех анкет занимает примерно 1,5 часа, а ждать одобрения можно несколько дней.

«Поэтому уже на этапе первой консультации клиенты сами сужали круг выбранных банков на основе собственных ощущений, а затем выбирали какой-то из 1-2 одобренных вариантов кредита. Если клиенту отказывали все, он мог и вовсе отложить покупку квартиры на неопределенный срок», – отметила Анна Боим.

Единую анкету принимают 28 уполномоченных банков, в том числе 16, в которых аккредитованы объекты ГК «А101». Система автоматически фильтрует банки, исходя из параметров клиента, и предлагает наиболее выгодные условия кредитования. При этом клиент может заполнить анкету дистанционно, например, дома и отправить менеджеру по электронной почте.

«С помощью этого сервиса сотрудники ГК "А101" тратят на отправку данных в банки примерно 15 минут, а получают в несколько раз больше вариантов для клиента, что очень важно в условиях растущего спроса, при этом статус каждой заявки автоматически отслеживается в режиме онлайн. Кроме того, использование анкеты позволяет нам вести собственную историю взаимоотношений с банками-партнерами, анализируя скорость и процент одобрения заявок каждого банка, количество отказов и т.п.», – сказала Анна Боим.

По словам основателя компании «Цифровая ипотека» Романа Гурова, единая платформа для всех ипотечных продуктов от разных игроков выгодна, в первую очередь, покупателям квартир, которые экономят время и получают самую низкую ставку из возможных. Однако для самих банков она открывает дополнительные возможности для увеличения своей доли на рынке ипотечного кредитования.

«Сервис показывает клиенту предложения от тех банков, в которые он из экономии времени мог вообще не обратиться. Для многих это шанс предложить более выгодные условия, чем лидеры рынка, и увеличить свою долю на нем. Ипотечный рынок технически пока развит меньше остальных. POS-кредитование пережило "уберизацию" 5 лет назад, автокредитование – 3 года назад, а ипотека – всего год назад, но мы активно стараемся это исправить. В наших ближайших планах – возможность электронной верификации клиента, которая сможет оперативно показать кредитную историю клиента, наличие задолженностей по другим кредитам и другую важную информацию для принятия решения о предоставлении кредита. Все, что останется клиенту – ввести код из СМС, подтвердив согласие на обработку персональных данных. Это позволит сократить время принятия решения до одного дня, а возможно, и одного часа. В дальнейшем эти данные можно использовать для электронной регистрации, что упростит процесс покупки жилья в ипотеку ещё сильнее», – сказал Роман Гуров.