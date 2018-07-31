ЭДО-проект «Корус Консалтинг СНГ» стартовал с площадки Loginet

«Корус Консалтинг СНГ» (группа компаний Сбербанка) и «Логинет Рус» дали старт проекту ЭДО на площадке Loginet. Он уже меняет бизнес-процессы транспортных компаний в лучшую сторону.

Платформа Loginet изначально создана для упрощения взаимодействий между грузовладельцами, перевозчиками и другими игроками рынка логистики. Комплексное SaaS-решение до недавних пор содержало несколько модулей для сопровождения всего логистического процесса: от размещения заявок на транспортировку грузов до проведения электронных тендеров. Не хватало только модуля ЭДО, который объединил бы всех контрагентов сетью юридически значимых электронных документов.

Для внедрения модуля ЭДО на платформу Loginet был выбран «Корус Консалтинг СНГ», один из пионеров отрасли. Сервис ЭДО обычно интегрируется с большинством современных учетных систем и разных платформ. Для проекта интеграции Loginet был разработан ряд специальных методов API.

Обмен входящими и исходящими документами между участниками логистического процесса упростится в разы: система ЭДО позволяет забыть о бумажных носителях и архивах, курьерах и доставке, а обмен любыми электронными документами с партнерами ускоряется до пары кликов. Решение позволяет значительно ускорить бизнес-процессы: оплата счетов происходит своевременно, документы вовремя подписываются и доставляются, а значит, быстрая и качественная сделка гарантирована. Кроме того, с точки зрения легитимности разницы между подписанным электронным документом и бумажным нет, а значит, такой документ принимается в государственных органах.

Уже сейчас в системе Loginet заключено 869 759 сделок. Флагманами роста потока электронных документов стали заявки на грузоперевозку — 15 500 документов в месяц, товарно-транспортные накладные — 12 300 в месяц, доверенности — 11 000 в месяц.

По мере развития проекта планируется внедрить на платформу несколько новых модулей. Среди них — факторинг (сопровождения процесса уступки прав денежных требований клиентов) и E-полис, модуль страхования грузов в электронном виде.

«Не за горами тот день, когда большинство производителей, дистрибуторов и логистических компаний смогут беспрепятственно обмениваться всеми необходимыми электронными документами для ведения и развития своего бизнеса. Уверена, этот проект станет отправной точкой для развития всей логистической индустрии», — сказала Алёна Юматова, менеджер отдела организации продаж «Корус Консалтинг СНГ».

«Корус Консалтинг СНГ как ведущий оператор ЭДО в России готов полностью поддержать и обеспечить подобные проекты по организации процесса электронного документооборота для всех своих клиентов», — отметила Анастасия Строкова, директор по продажам «Корус Консалтинг СНГ».

«Совместно с крупнейшим ЭДО-оператором России мы откроем новую возможность обмена юридически значимыми документами на платформе Loginet. Тем, кто использует нашу систему при выстраивании логистических процессов, ЭДО-проект упростит взаимодействие с текущими подрядчиками, а также откроет дополнительные возможности по оперативному привлечению новых контрагентов. Уверены, что модуль электронного документооборота станет основой для создания нового онлайн сервиса «Факторинг услуг» и «Страховой брокер». Будущее уже не за горами», — отметил Сергей Коркин, директор по развитию «Логинет Рус».