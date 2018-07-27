«Мегафон» предлагает посмотреть трансляции с Park Live и VK Fest в одно нажатие

«Мегафон» организует прямую трансляцию с фестивалей Park Live и VK Fest: помимо выступлений, ведущие эфира покажут бэкстейдж и возьмут интервью у артистов. Трансляции можно будет смотреть на официальных страницах «Мегафона» в социальных сетях. Зритель сам будет выбирать откуда смотреть трансляцию – одним кликом он сможет чередовать видео из Санкт-Петербурга и Москвы.

«Возможность выбирать в одно нажатие трансляции с разных фестивалей – это еще одно персональное предложение для наших абонентов. С 23 июля мы запустили «умный сервис» предложений, которые разработаны специально и индивидуально для каждого клиента. В приложении "Личный кабинет" или по номеру 0909 абонент в один клик может подключить скидку, бонус или дополнительные пакеты минут и интернета, что позволит сделать связь более выгодной и подходящей именно ему. На этих выходных мы предлагаем посмотреть трансляции с двух крупных фестивалей на наших страницах в социальных сетях», – сказала Снежана Черногорцева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям компании «Мегафон».

Для абонентов, кто посетит фестивали лично, «Мегафон» подготовил особые предложения: это лаунж и развлекательные зоны, а также priority pass для быстрого прохода на фестивали. Чтобы гарантировать качество связи и максимальную скорость мобильного интернета, технические специалисты «Мегафона» провели проверки и модернизировали станции, которые обслуживают «Парк Горького» в Москве и парк «300-летия Санкт-Петербурга».

Выбирать и смотреть онлайн-трансляции с фестивалей можно будет на официальных страницах компании в социальных сетях.