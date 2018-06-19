«Мегафон» запустил услугу денежных переводов Western Union в своих салонах

Western Union, один из лидеров в сфере международных денежных переводов, и «Мегафон», российский оператор связи, объявили о запуске новой услуги, которая позволяет клиентам отправлять денежные переводы Western Union прямо на банковский счет получателя в более чем 50 стран мира из 1,9 тыс. салонов «Мегафона» по всей России.

«Новая услуга Western Union в салонах Мегафона – логичное продолжение нашего успешного сотрудничества, которое началось в 2015 г. с запуска денежных переводов с возможностью отправить и получить средства наличными, – сказал Андрей Агеев, Генеральный директор Western Union в России и СНГ. – Сегодня мы обновили наше предложение и предоставили клиентам возможность выбора: отправить перевод с зачислением на счет в более чем 50 стран мира, или же с выплатой наличными в более чем 200 стран и территорий. Теперь наши клиенты в России могут быстро, просто и доступно отправить деньги непосредственно на банковский счет получателя из салона Мегафона, при этом им самим не нужно открывать счет в банке».

«Мегафон и ранее предоставлял своим клиентам разнообразный спектр финансовых услуг, и продолжение сотрудничества с Western Union в этом перспективном направлении позволит расширить имеющееся предложение, – отметил генеральный директор «Мегафон-Ритейл» Кирилл Шибанов. – Уже по первым дням мы видим живой интерес к услуге. И мы рады, что стали одними из первых в стране, кто начал предлагать денежные переводы с зачислением на банковский счет. Для Мегафона эта услуга интересна как с точки зрения привлечения новых клиентов, так и для удержания действующих и расширения возможных сервисов для них. Удобное расположение салонов Мегафона делает их максимально комфортным местом для совершения регулярных платежей».

Денежный перевод Western Union в салонах «Мегафона» может быть отправлен наличными в российских рублях непосредственно на банковский счет получателя. Услуга доступна по «плоскому» промо-тарифу первые шесть месяцев. При отправлении перевода до 200 тыс. руб. клиент платит 99 рублей. Комиссию за транзакцию оплачивает отправитель, который должен указать страну назначения перевода, сумму транзакции, название банка, где открыт счет получателя, код банка БИК (BIC/SWIFT), номер счета (IBAN) и ФИО получателя. Также потребуется документ, удостоверяющий личность. Набор реквизитов зависит от страны назначения перевода.