МТС в полтора раза повысила скорость мобильного интернета на территории всей Белгородской области

МТС, российский телекоммуникационный оператор, сообщил об ускорении мобильного интернета на значительной территории Белгородской области. В результате оптимизации частотного ресурса скорость выросла в среднем в полтора раза и теперь достигает значений до 120 Мбит/с.

Высвобождение частот под сеть LTE обеспечило стабильный доступ к высокоскоростному интернету на территории большинства населенных пунктов. Кроме того, был улучшен сигнал внутри зданий и в местах плотной застройки. Скорость возросла на территории всех районов области, включая небольшие населенные пункты.

Новых скоростей мобильного интернета МТС достаточно для обмена видео- и аудиосообщениями в мессенджерах, «тяжелым» контентом, «стрима» в социальных сетях, просмотра вебинаров, удаленной работы и доступу к полезным сервисам, таким, как госууслуги или сайту пенсионного фонда.

Несмотря на то, что оптимизация частот завершилась совсем недавно, пользователи уже оценили скорости. В среднем еженедельный трафик вырос на 5% и имеет тренд к дальнейшему увеличению.

«Мы понимаем значимость и необходимость качественного мобильного интернета для жителей области. За последние пару лет компания МТС построила широкую сеть, покрывающую практически 100% населенной территории области. Но мы продолжаем работать над улучшением качества нашего сервиса. Скорость интернета – один из самых важных параметров для комфортного выхода в сеть, поэтому мы провели масштабные работы, обеспечивающие совершенно новые скорости и новые возможности для всех жителей нашего края. Теперь вы можете учиться, работать, общаться легко и просто с помощью вашего смартфона», – отметила директор белгородского филиала МТС Гузель Галеева.