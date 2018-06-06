МГТС предложила клиентам 4К-телевизоры в рассрочку в преддверии ЧМ-2018

«Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, входящий в Группу МТС, делает телевизоры сверхвысокой четкости более доступными в преддверии главного мирового события по футболу.

В период с 07 июня по 15 июля 2018 г. как новые, так и действующие клиенты МГТС – пользователи домашней телефонии, интернета и цифрового ТВ – могут взять в рассрочку телевизоры с поддержкой стандарта Ultra HD.

На выбор предлагаются две модели: LG 43UJ630V с диагональю экрана 43 дюйма (109,5 см.) и LG 49UJ630V с диагональю экрана 49 дюймов (124,5 см.).

Телевизор с поддержкой стандарта Ultra HD входит в состав пакетов («Премиум 300 ТВ4К» или «Премиум 500 ТВ4К»), включающих в себя интернет со скоростью 300 и 500 Мбит/с и расширенный пакет каналов цифрового ТВ.

«Мы хотим, чтобы москвичи получили истинное удовольствие от просмотра предстоящих футбольных матчей, поэтому предоставили возможность взять телевизоры сверхвысокой четкости в рассрочку для более широкой аудитории — как для новых, так и для действующих пользователей цифрового ТВ, — сказал Дмитрий Кулаковский, директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС. — Сейчас наши клиенты смогут увидеть матчи на наших Smart-телевизорах футбольного мундиаля в приложении «Первого канала», а в будущем и другой 4К-контент, которого с каждым днем становится все больше».

Чтобы приобрести телевизор 4К в рассрочку абонент должен пользоваться услугой домашний телефон от МГТС не менее 180 дней к моменту приобретения телевизора и не иметь задолженности перед компанией.