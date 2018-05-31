«Аурига» вновь в сотне лучших аутсорсинговых компаний мира по версии IAOP

«Аурига», компания-разработчик программного обеспечения на заказ, объявила о том, что вновь вошла в число ста наиболее прогрессивных, ответственных и надежных аутсорсинговых компаний мира по версии Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга (IAOP). Компания показывает стабильно высокие результаты на протяжении последних десяти лет.

Ранее в этом году «Аурига» вошла в Global Outsourcing 100, рейтинг мировых лидеров аутсорсинга, одиннадцатый раз подряд. Основными критериями отбора стали размеры и темпы роста компании, отзывы заказчиков, наличие наград и сертификатов, диапазон программ инновационного развития, а также «зрелость» корпоративной социальной ответственности.

«Аурига» удостоилась максимальных оценок сразу в трех категориях: «Программы инновационного развития» (8 баллов против средних 4,51), «Отзывы заказчиков» (8 против 6,4) и «Корпоративная социальная ответственность» (8 против 3,94). Кроме того, компания получила особую награду за то, что благодаря своим достижениям продержалась в рейтинге Global Outsourcing 100 более пяти лет подряд.

«В список Global Outsourcing 100 входят лучшие из лучших аутсорсинговых компаний мира, – сказала глава IAOP Деби Хэмилл. – Мы рады отметить «Ауригу» в числе лидеров по качеству обслуживания клиентов, развитию инноваций и программы корпоративной социальной ответственности».

Алексей Сухарев, президент и основатель «Ауриги», отметил: «Нам чрезвычайно приятно, что независимое жюри IAOP из года в год высоко оценивает работу, которую мы проделываем вместе со всеми нашими клиентами, сотрудниками и партнерами. Этим признанием мы обязаны, в первую очередь, профессионализму нашей команды, а также преданности заказчиков, без которых все наши достижения не были бы возможны. Место в Global Outsourcing 100 подчеркивает нашу приверженность инновациям и высокому качеству услуг и по-настоящему вдохновляет нас на новые свершения».

Компания «Аурига» предоставляет услуги по разработке высокотехнологичного ПО клиентам из России, Америки и Европы. Центральный офис компании находится в США, центры разработки – в России и Литве. Компания оказывает полный спектр услуг по разработке, тестированию, поддержке, интеграции и развертыванию ПО. Среди клиентов Ауриги – Barclays, Broadvision, Chrysler, Digital Guardian, Dräger Medical, Hewlett-Packard, Home Credit, IBM, КРОК, Сбербанк России и другие.