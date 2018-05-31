«1С» станет образовательным партнером Правительства Москвы

26 мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме директор «1С» Борис Нуралиев и генеральный директор АНО «Развитие человеческого капитала» (учреждена Правительством города Москвы) Екатерина Кликунова подписали соглашение о сотрудничестве.

Для реализации одного из крупных проектов планируется задействовать разработанный фирмой «1С» проект обучения школьников программированию «1С:Клуб программистов» Уже более 7 лет кружковый, клубный формат развивает у молодежи интерес к профессиям ИТ-отрасли прямо со школьной скамьи.

Важнейший результат обучения на курсах в «1С:Клубах программистов» - формирование у школьников живого интереса к информатике, гордость от освоения «взрослых» средств и методов программирования, что дает хорошие шансы на то, что повзрослев, ребята придут работать в ИТ-индустрию. Уже работает 220 «1С:Клубов программистов» в 156 городах России и СНГ. Их выпускниками стали более 14 тыс. школьников.

Совместная работа фирмы «1С» и Правительства Москвы призвана помочь в решении задач практикоориентированной подготовки молодых ИТ-кадров и устранения их дефицита, повышения мотивации молодежи к приобретению ИТ-компетенций и интереса к ИТ-профессиям, развития важных для цифровой экономики компетенций у широкого круга граждан.