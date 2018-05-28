«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные параметры смартфонов

Аналитики «Яндекс.Маркета» проанализировали спрос на смартфоны и выяснили, какие параметры пользуются наибольшим спросом при выборе. Учитывались данные «Яндекс.Маркета» за первый квартал 2018 г.

Самые популярные производители - Xiaomi, Apple, Samsung. Треть пользователей «Яндекс. Маркета» (31,3%) выбирают Xiaomi, примерно столько же (34%) пользователей интересуются смартфонами Apple и Samsung вместе взятыми.

Из всех смартфонов, которые чаще всего выбирают пользователи, более 65,4% выбранных моделей были анонсированы в 2017 году.

Самая востребованная операционная система – Android, пользователи предпочитают версии 6.0 или 7.0.

При выборе дисплея, потребители предпочитают разрешение 1920×1080 (Full HD) с диагональю экрана 5,5 дюйма и выше. В прошлом году самая популярная диагональ экрана составляла 5-5,4 дюйма.

Пользователи стали реже выбирать многопиксельные камеры – телефоны с камерами 13 МП в этом году менее популярны, чем смартфоны с камерой 10-13 МП. В этой категории спрос вырос на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Из других немаловажных параметров для россиян – объем памяти. Более трети всех выбираемых смартфонов имеют объем памяти 64 ГБ, в регионах популярнее модели с объемом памяти 32 ГБ. Оперативная память также имеет значение – выбирают в основном 4 ГБ, в прошлом году популярностью пользовались смартфоны с ОП 2 ГБ.

Изменились и сами телефоны - более 52% моделей смартфонов 2018 года оснащены функцией NFC, в аналогичный период прошлого года эту функция была только у 44% смартфонов.

Выросла средняя цена смартфона на рынке: в прошлом году она составляла 14 161 руб., в этом году средняя цена в крупных городах составляет 16 110 руб., в регионах 15 553 руб.

Если отфильтровать смартфоны по всем самым популярным характеристикам, которые пользователи ищут на «Яндекс.Маркете», идеальные модели для России – смартфоны Xiaomi Mi A1 64GB и Xiaomi Mi5X 64GB.