«Позитроника» сообщила о назначении нового генерального менеджера сети

Алексей Грибовский, возглавивший федеральную сеть магазинов электроники «Позитроника», сменил на этом посту Сергея Крбашьяна, успешно руководившего проектом с декабря 2014 г. До своего назначения Алексей Грибовский занимал позицию руководителя отдела развития бизнеса сети «Позитроника».

Топ-менеджер продолжит развивать концепцию омниканальности, добиваясь дальнейшего увеличения доли онлайн-продаж и повышения коммерческой эффективности. В задачи стратегического руководителя входит расширение географии сети «Позитроника», увеличение количества торговых точек, оптимизация бизнес-процессов, а также максимизация прибыли партнеров-франчайзи.

Алексей Грибовский родился в городе Омске. Получил образование по специальности «Врач-педиатр» в Омском государственном медицинском университете, после этого поступил на факультет автоматизации Омского государственного технического университета. В 2006 г. он начал свою карьеру в сети «Позитроника» с должности начальника отдела закупок омского филиала, второго, по счету, магазина сети в России. В 2007 г. Грибовский был сначала назначен управляющим омского подразделения, а затем, в том же году переехал в Москву и был принят на работу в компанию Merlion на должность менеджера по работе с ключевыми клиентами. В 2011 г. Алексей Грибовский занял позицию менеджера по развитию бизнеса сети «Позитроника», после чего в 2013 г. назначен руководителем отдела развития франчайзинговой сети.

«За 12 лет наша федеральная сеть раскинулась по всей территории страны, открыв торговые точки даже в самых отдаленных регионах. Я горд развивать столь известный и перспективный проект. Сейчас мы намерены сконцентрироваться на стоящих перед нами амбициозных задачах по дальнейшему расширению географии, увеличению эффективности и прибыльности. Это потребует серьезной работы, но я уверен, что с инициативной и идейной командой данные цели будут успешно достигнуты», – сказал генеральный менеджер сети «Позитроника» Алексей Грибовский.