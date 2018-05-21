Fujitsu сообщила о поддержке системами хранения данных ETERNUS LT технологии LTO 8

Fujitsu объявила о том, что теперь семейство систем хранения ETERNUS LT поддерживает технологию ленточных накопителей последнего поколения LTO-8. Эти накопители, как правило, предназначены для долгосрочного архивирования и резервного копирования данных. По сравнению с предыдущим поколением они поддерживают в два раза больший объем данных. Теперь ленточные библиотеки ETERNUS LT могут хранить до 30 ТБ сжатых данных на одном картридже. Это упрощает создание резервных копий, которые будут храниться локально. Такое решение поможет сохранить целостность и доступность критически важных для бизнеса данных даже в случае кибератак.

Компании все чаще подвергаются нападениям злоумышленников, в результате чего они могут лишиться важных данных. Одной из самых опасных угроз является внедрение программ-вымогателей, шифрующих корпоративную информацию и требующих выкуп за ключ к заблокированным сведениям. В настоящее время атаки такого рода становятся все более изощренными, а заражение систем происходит за считанные секунды. Поэтому компании, подвергшиеся кибератаке вируса-шифровальщика, рискуют понести потери, устранение которых может занять недели или даже месяцы. С учетом этого, правило резервного копирования «3-2-1» становится как никогда актуальным. Необходимо иметь не менее трех копий данных: хранить две резервные копии на различных носителях и одну – автономно. Критически важные данные для работы бизнеса нужно хранить отдельно, в зашифрованном виде. Это послужит гарантией надежной защиты информации от сетевых атак.

Благодаря последнему обновлению, ленточные системы Fujitsu ETERNUS LT позволяют создавать высокомасштабируемые решения для резервного копирования. Аппаратная технология автономного шифрования повышает безопасность и обеспечивает соответствие нормативным требованиям. Системы ETERNUS LT соответствуют большому спектру требований, предъявляемых к хранению данных, включая долгосрочное архивирование, аварийное восстановление и автоматизированное резервное копирование. Все модели ленточных библиотек ETERNUS LT поддерживают протокол WORM, а данные хранятся в нестираемом и неперезаписываемом формате.

Маркус Шнайдер (Marcus Schneider), руководитель подразделения разработки систем хранения данных компании Fujitsu в регионе EMEIA, сказал: «Ни одна компания не может быть полностью защищена от кибератак. Лучшим решением для защиты цифровых активов является автономное хранение критически важных для компании данных на ленточном накопителе. Небольшие портативные картриджи LTO-8 имеют большую емкость и являются удобным решением для хранения данных без подключения к сети. После создания резервной копии картриджи вполне можно поместить в сейф. Такой подход предоставляет новый уровень защиты от программ-вымогателей и другого вредоносного ПО».