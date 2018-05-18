Газпромбанк усилил контроль над печатными устройствами с помощью решения «Арти» и технологий Abbyy

Газпромбанк внедрил систему контроля и обеспечения безопасности печатного документооборота. С ее помощью служба безопасности банка может вовремя выявлять и расследовать инциденты, связанные с печатью конфиденциальной информации.

Газпромбанк обслуживает около 5 млн физических и 45 тыс. юридических лиц и защищает их данные в соответствии с требованиями законодательства РФ, регуляторов и внутренней политикой информационной безопасности. Одним из потенциальных источников утечки конфиденциальной информации являются печатные устройства. Для контроля этого канала Газпромбанк внедрил автоматизированную систему управления печатью и мониторинга (АСУПиМ). В решении используются технологии управления печатью от компании «Арти» и модуль распознавания текстов Abbyy Recognition Server. Система интегрирована с другими средствами защиты конфиденциальной информации, ранее внедренными в банке.

С вводом в эксплуатацию этой системы банк получил возможность без увеличения штатной численности контролировать процесс перехода конфиденциальной информации из электронного вида в вид бумажных документов и анализировать процессы дальнейшей обработки информации. Одной из особенностей системы является возможность анализа информации, представленной в графическом виде. Применение модуля распознавания изображений компании Abbyy совместно с входящими в комплекс ситуационного центра банка решениями обеспечивают возможность своевременного выявления и реагирования на инциденты подобного типа.

«С ростом нашего бизнеса увеличивается объем информации, а значит, растет и необходимость защищать эти данные от злоумышленников. Принтеры и МФУ занимают второе место по популярности среди потенциальных каналов утечки информации, поэтому Газпромбанк много лет совершенствует свою систему контроля и обеспечения безопасности печатных устройств. Решение «Арти» и технологии Abbyy позволяют обеспечить надежную защиту данных», — отметил Сергей Горленко, заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка.