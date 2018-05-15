«Тинькофф Банк» перезапустил брокерскую платформу «Тинькофф Инвестиции» и, начиная с 15 мая 2018 г., будет открывать все новые инвестиционные счета для своих клиентов самостоятельно. Благодаря обновленной платформе «Тинькофф Инвестиции» 2.0, действующие и новые клиенты сервиса получат гораздо больше новых возможностей, которые позволят им проводить операции с ценными бумагами еще быстрей и технологичней.

Так, теперь пополнить брокерский счет и вывести денежные средства можно круглосуточно и без выходных. Клиенты «Тинькофф Инвестиций 2.0» с помощью дебетовой карты Tinkoff Black смогут покупать ценные бумаги в любое время, когда биржи открыты и идут торги — заранее держать деньги на брокерском счете больше не нужно. Также через «Тинькофф Инвестиции 2.0» можно будет инвестировать в более 100 новых ценных бумаг: гособлигации, ОФЗ и акции с Московской и Санкт-Петербургской биржи.

Для приобретения иностранных ценных бумаг настроена автоконвертация валюты по курсу банка на момент покупки без дополнительной комиссии: не нужно заранее покупать валюту на бирже или держать доллары США на валютной карте.

Держатели дебетовых карт Tinkoff Black смогут открыть брокерский счет буквально в несколько кликов — он будет заведен в течение двух рабочих дней. Для открытия счета больше не нужно загружать сканы паспорта и тратить время на проверку данных. В случае отсутствия у клиента карты представитель банка доставит ее вместе с документами на брокерский счет в удобное место и время.

Получать информацию о списании налогов теперь также можно онлайн: сумма налога сразу же автоматически появляется на экране. Таким образом, размер налога не станет неожиданностью, а расчет налога не отменяет и не задерживает быстрый вывод денежных средств.

Действующие клиенты с уже существующими счетами смогут легко перейти на новые счета, открытые через брокерскую платформу «Тинькофф», и пользоваться всеми возможностями нового сервиса. Для перехода на новые счета каждый клиент получит инструкцию по подключению и персональное инвестиционное предложение в личном кабинете на Tinkoff.ru или в мобильном приложении. Портфели ценных бумаг на ранее открытых счетах также будут доступны клиентам сервиса для отслеживания позиций, операций по продаже и выводу средств.

До 30 июня 2018 г. комиссия за сделку по новым брокерским счетам, открытым через брокерскую платформу «Тинькофф Инвестиции» 2.0, снижена в 10 раз и составит всего 0,03%. Минимальная плата за сделку по таким счетам (99 рублей) отменена.

«Мы рады представить обновленную платформу "Тинькофф Инвестиции 2.0", в рамках которой мы будем теперь самостоятельно открывать счета для наших клиентов. С новыми счетами клиенты получат и массу новых возможностей. Сервис стал еще удобней и технологичней — мы используем весь свой опыт построения самого крупного онлайн-банка в мире и развиваем платформу с нуля. И это только начало — в ближайшее время мы планируем запустить ряд других новых интересных функций для наших клиентов, — сказал Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов »Тинькофф Банк» а. – Мы благодарны БКС за плодотворное и успешное сотрудничество, которое пошло на пользу всему рынку, и планируем и дальше оставаться партнерами и сотрудничать в рамках новых проектов».