«Росэлектроника» разрабатывает радиосвязь для шахтного оборудования

Специалисты холдинга «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разрабатывают систему радиосвязи и дистанционного управления шахтным оборудованием, превосходящую по своей функциональности импортные аналоги.

Ожидается, что проект, осуществляемый воронежским ВНИИ «Вега» (в составе холдинга входит в концерн «Созвездие») совместно с «Цифровой рудник» (Пермь), будут реализован до 2020 года. Затем планируется приступить к серийному выпуску системы.

В рамках проекта предусмотрено создание различных видов радиооборудования: носимых радиостанций для рабочего персонала, возимых и встраиваемых радиосредств, блоков и узлов управления оборудованием для техники, стационарных базовых станций и ретрансляторов в шахтном пространстве. Беспроводные радиосредства позволят дистанционно управлять шахтным оборудованием, например, стрелочными переходами с движущегося электровоза, самими локомотивами, погрузочными машинами, а система радиосвязи и управления рабочей сменой шахты поможет отследить местонахождение персонала. При этом система подвижной радиосвязи предназначена для работы в жестких условиях эксплуатации, в обстановке многолучевого распространения радиосигнала, повышенной влажности, запыленности шахты.

Одним из достоинств нового оборудования станет возможность его использования на особо опасных участках. Планируется, что самоходная техника будет дистанционно передавать видеоизображение по беспроводному каналу связи. Кроме того, при возникновении чрезвычайных ситуаций службы спасения, благодаря оперативным возможностям разрабатываемой аппаратуры, смогут в кратчайшие сроки эвакуировать людей из опасных зон.

У многих горнодобывающих предприятий протяженность подземных выработок достигает нескольких сотен километров, и при отсутствии оперативной мобильной связи в горных выработках, временной горизонт исполнения решений исчисляется часами. Разрабатываемая система радиосвязи способна как обеспечить оперативность развертывания, так и ускорить процесс решения технологических и управленческих задач.

Внедрение современной надежной комплексной системы радиосвязи и передачи данных, системы дистанционного управления производственным оборудованием, технологии безлюдных производств, особенно в опасных условиях труда, значительно повысит безопасность производства.