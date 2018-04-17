Центр компетенций по ИБ «Цифровой экономики РФ» призвал бизнес к проактивности

Сбербанк, как компания, возглавляющая Центр компетенций направления «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», призвал бизнес занять проактивную позицию в реализации мероприятий программы. Последовательность шагов по вовлечению в реализацию Программу была представлена на заседании Центра компетенций с участием директоров профильных департаментов Минкомсвязи России и Минпромторга России, предприятий радиоэлектронной промышленности, а также более 80 участников экспертных групп Центра компетенций.

Открыли заседание заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и заместитель Министра связи Алексей Соколов, которые рассказали о совместной работе министерства и Центра компетенций по запуску Программы и ее ключевого блока по импортозамещению и поддержке отечественных производителей оборудования и разработчиков ПО.

С презентацией об опыте применения отечественных решений в области безопасности, работающих кейсах и их перспективах выступил Сергей Лебедь – старший управляющий директор по кибербезопасности Сбербанка. Участниками заседания был отмечен уникальный опыт Сбербанка по централизации решений на инфраструктуре, масштаб и сложность которой сравнима с крупнейшими транснациональными ИТ-компаниями.

Директор направления «Информационная безопасность» АНО «Цифровая экономика» Георгий Грицай рассказал о ключевых задачах Программы в области обеспечения технологической независимости и импортозамещения, основных мероприятиях и вехах по их решению на 2018 год, вопросах финансирования и текущей организации работ.

Результаты работы Центра компетенций с января 2018 г. по направлению информационной безопасности представил директор проектов Сбербанк Максим Перец. Он призвал бизнес занять проактивную позицию в реализации Программы: принять активное участие в формировании техзаданий в рамках утвержденных контрольных событий, транслировать свою позицию через Сбербанк, как Центр компетенций, и Минкомсвязь России, как ответственный ФОИВ. Принимать участие в верификации техзаданий и материалов исполнителей совместно с экспертами рабочей группы по информационной безопасности при АНО «Цифровая экономика».

Презентация по программам и механизмам импортозамещения Минпромторга России в области телекоммуникационного и компьютерного оборудования и радиоэлектронной продукции вызвала активное обсуждение предложений по актуализации критериев отечественного происхождения и перекрестному применению опыта импортозамещения программного обеспечения.

На мероприятии также были представлены работающие кейсы по импортозамещению компьютерного оборудования и программного обеспечения и обозначены тренды в информационной безопасности – те направления, которые предстоит развивать в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации».