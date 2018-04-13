LG объявила о презентации смартфона G7 ThinQ с поддержкой искусственного интеллекта

LG Electronics (LG) объявила об официальной презентации своего нового смартфона премиум-класса G7 ThinQ 2 мая в Нью-Йорке и 3 мая в Сеуле.

Гаджет будет представлен 2 мая в Нью-Йорке в Metropolitan West и 3 мая в Сеуле в I’PARK Mall. Эта модель станет первой в серии G со значком ThinQ в названии, которым обозначаются все устройства LG, включая электронику, бытовую технику и приложения с поддержкой платформы искусственного интеллекта.

В LG G7 ThinQ были развиты технологии, появившиеся в LG V30S ThinQ, первом смартфоне компании со встроенными интеллектуальными функциями. В LG V30S ThinQ интеллектуальные технологии применялись чтобы расширить возможности наиболее часто используемых функций, включая распознавание голоса, и для создания системы Vision AI, которая повышает удобство обращения с камерой. Модель LG G7ThinQ предложит пользователю улучшенные возможности взаимодействия смартфона с другими устройствами LG, такими как бытовая техника, телевизоры и многие другие.

«Пришло время производителям обратить более пристальное внимание на то, что действительно необходимо пользователям, на то, что они хотят увидеть в своих смартфонах, — сказал Хван Джон Хван (Hwang Jeong-hwan), президент компании LG Electronics Mobile Communications. — С новым LG G7 ThinQ компания LG продолжает выполнять свои обещания в том, что касается совершенствования ключевых технологий, чтобы соответствовать реальным потребностям людей. Интеллектуальные возможности смартфонов, стали больше чем просто функциями — они стали частью жизненного опыта пользователей».