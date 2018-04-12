BQ представила недорогой безрамочный смартфон BQ-5340 Choice. Цена

BQ объявила о появлении в линейке безрамочных смартфонов самой доступной модели BQ-5340 Choice.

Смартфон BQ-5340 Choice наделен 5,34-дюймовым безрамочным экраном с яркостью до 400 нит и 2,5D стеклом. Соотношение площади поверхности экрана BQ-5340 Choice к площади поверхности его корпуса составляет рекордные 80%, соотношение сторон 18:9.

Длительное использование смартфона без подзарядки достигается за счет аккумулятора емкостью 2400 мАч.

Для создания фото и видеоматериалов в смартфоне установлены две камеры, обе с разрешением 5 МП. Основная камера при этом обладает автофокусом, позволяя делать фотографии с точной передачей цвета.

Смартфон BQ-5340 Choice

Из дополнительных характеристик BQ-5340 Choice – операционная система Android 7.0 Nougat. Для загрузки мультимедийных приложений и бесперебойной работы с ними в смартфоне установлены 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, расширяемой до 32 ГБ с помощью карты MicroSD.

Смартфон можно приобрести по цене 4 590 руб. в официальном интернет-магазине производителя.