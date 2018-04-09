«Раском» внедрил на своей сети новое решение Waveserver Ciena

«Раском» установил оборудование Waveserver Ciena, что увеличило пропускную способность сети компании на участке Москва – С.Петербург в 2 раза.

Сеть «Раскома» представляет собой две, а на участке Москва – С.Петербург – три независимые системы DWDM . Каждая из этих систем организована с использованием волокон в различных кабелях и позволяет организовать в ней до 88 длин волн. После проведенных работ по установке нового оборудования, пропускная способность сети компании «Раском» на участке Москва – С.Петербург увеличилась до 52,8 Tбит/с.

«Услуги нашей компании востребованы на российском и международном магистральных рынках, – сказал технический директор «Раскома» Олег Витальевич Климовский, – нагрузка на сеть ежегодно увеличивается на 30%. Развертывание решения Waveserver компании Ciena позволило увеличить до 200 Гбит/с пропускную способность сигнала, передаваемого на одной длине волны DWDM, на участке сети Москва – С.Петербург и, следовательно, обеспечить дополнительную емкость действующих систем DWDM, что имеет большое значение в связи с высокой степенью утилизации длин волн в системах DWDM "Раскома". Waveserver имеет гибкую архитектуру, что позволяет организовывать каналы с клиентскими интерфейсами 10 Гбит/с, 40 Гбит/с и 100 Гбит/с».

«Как и во многих других, в нашей отрасли для сохранения и повышения позиций необходимо создавать конкурентные преимущества, – отметил генеральный директор «Раскома» Денис Александрович Ганза, – "Раском" имеет и поддерживает ряд весомых преимуществ: обширная география и высокая технологичность предоставляемых услуг, минимальные, не более 2-х недель, сроки организации услуг и круглосуточный (24х7х365) мониторинг качественных их характеристик услуг. Наша компания нацелена на развитие и мы находимся в постоянном поиске новых перспектив. Именно поэтому в марте 2018 г. "Раском" внедрил на своей сети решение Waveserver компании Ciena».

До конца 2018 г. «Раском» планирует начать использование нового поколения Waveserver Ai, обеспечивающего пропускную способность 200-400 Гб/с на одной длине волны, что позволит увеличить в 4 раза пропускную способность сети между Москвой и С.Петербургом и в 2-3 раза при организации каналов из России в Европу на участках сети Москва – Стокгольм и С.Петербург – Стокгольм.