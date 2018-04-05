Будущие эксперты в области Data Scienсе будут проходить обучение на российском программном обеспечении

В Московском технологическом университете (МИРЭА) было принято решение включить в образовательные программы Института информационных технологий курс по работе с российским аналитическим комплексом Prognoz Platform.

В марте 2018 г. по инициативе Института информационных технологий МИРЭА подписано соглашение с разработчиком Prognoz Platform — компанией «Форсайт». Теперь специалисты Data Scienсе, одной из самых перспективных профессий, будут строить математические модели, анализировать данные и искать скрытые закономерности, решать бизнес-кейсы на отечественной платформе Prognoz Platform. Это позволит студентам познакомиться с трендами мирового рынка бизнес-аналитики: инструментарием машинного обучения, Data Mining, актуальными средствами моделирования и прогнозирования.

Таким образом, бакалавры и магистры МИРЭА не только научатся решать актуальные задачи по работе с данными на российском ПО, но и получат более продвинутый и «умный» инструмент, который поможет будущим экспертам наиболее полно овладеть профессией, а государству — продолжить курс поддержки использования отечественного программного обеспечения.

Prognoz Platform – современный российский аналитический комплекс, версия платформы Prognoz Platform 9.0 объединяет инструментарий «классической» (Business Intelligence) и «продвинутой» аналитики (Business Analytics), а также инструментарий конструирования бизнес-приложений. Платформа присутствует на рынке более 25 лет, за это время на ее базе было реализовано более 1,5 тыс. проектов для 450 клиентов в 70 странах мира. Разработчик Prognoz Platform – российский вендор, компания «Форсайт» (входит в ИТ-холдинг ITG, INLINE Technologies Group).