«Промсвязьбанк» тестирует прием оплаты с использованием AliPay

«Промсвязьбанк» объявил о запуске пилотного проекта по приему оплаты с использованием сервиса AliPay.

Для своих клиентов «Промсвязьбанк» предлагает привычный способ приема платежей AliPay на устройствах торгового эквайринга. Не нужно приобретать дополнительные устройства или приложения - новый функционал доступен на существующей инфраструктуре POS-терминалов, а зачисление средств происходит день в день.

Возможность поддержки новой для отечественного рынка технологии - платежного сервиса AliPay, на существующей терминальной сети банка в максимально короткий срок реализована при поддержке компании OpenWay.

«Проект нацелен, в первую очередь, на развитие бизнеса наших клиентов. Благодаря внедрению нового функционала, клиенты Промсвязьбанка получат сервис, способствующий увеличению оборота и доходов при выгодной процентной ставке за эквайринг», - отметил Марк Баранов, начальник отдела эквайринга «Промсвязьбанка».

Приложением AliPay пользуется 520 млн покупателей, а годовой оборот в 2016 году превысил оборот всех наличных денег в Китае. Alipay является наиболее популярной системой мобильных платежей в Китае с долей рынка 54%.

Пользователи этой платежной системы чаще всего покупают ювелирные изделия, косметику и парфюмерию, премиальные бренды, продукты питания в супермаркетах, сувениры и авиабилеты.