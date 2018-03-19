Dell EMC пополнила список конвергентных решений обновленной системой VxBlock System 1000

Dell EMC пополнила портфель конвергентных решений системой нового поколения Dell EMC VxBlock System 1000. Новинка позволяет преодолеть физические ограничения традиционных конвергентных платформ и предлагает предприятиям большую простоту и гибкость, помогая им ускорить процессы преобразования ИТ и цифровой трансформации.

Система VxBlock 1000 предназначена для поддержки рабочих нагрузок всех типов и предлагает значительно расширенный выбор массивов хранения, решений защиты данных и вычислительных компонентов по сравнению с системами VxBlock предыдущего поколения. Она объединяет множество технологий и тем самым расширяет возможности конвергентной инфраструктуры, еще более упрощая управление жизненным циклом ИТ за счет обширной предварительной валидации. Это освобождает ИТ-специалистов от трудоемких административных задач: они могут сосредоточиться на более важных проектах и внедрении бизнес-инноваций.

«Когда клиенты внедряют конвергентную инфраструктуру, они хотят получить технологии, которые снизят стоимость центра обработки данных и, в конечном счете, будут способствовать улучшению результатов, — сказал Джефф Будро (Jeff Boudreau), президент подразделения Dell EMC по системам хранения данных. — Наша роль заключается в том, чтобы предоставить им инновации в области конвергентной инфраструктуры с правильным сочетанием мощности ИТ-ресурсов и сервисов данных, которое необходимо для поддержки эволюционирующих приложений. При этом используется пул ресурсов, поэтому центр обработки данных будет эффективен даже при изменении требований рабочей нагрузки. Это помогает освободить Ит-администраторов от выполнения множества рутинных задач, чтобы повысить их продуктивность при использовании меньших ресурсов».

Решение VxBlock 1000 предлагает множество новых возможностей. Предприятия получают больше преимуществ, чем когда-либо ранее, используя расширенный набор технологий. Это дополняет традиционные преимущества конвергентной инфраструктуры, такие как сниженные операционные расходы и быстрая окупаемость инвестиций — до 640% за пять лет.

По сравнению с предыдущим поколением систем Dell EMC VxBlock, VxBlock 1000 предлагает гибкость бизнеса за счет правильного сочетания и подбора мощности ИТ-ресурсов и сервисов данных, которые требуются современным эволюционирующим приложениям. Приложения получают их тогда, когда они в них нуждаются. Впервые клиенты могут комбинировать в одной системе четыре типа массивов хранения — Dell EMC Unity, VMAX, XtremIO и Isilon, выбирать в качестве стоечных серверов системы Cisco UCS C-Series в дополнение к блейд-серверам Cisco UCS B-Series, а также использовать широкий спектр продуктов для защиты данных Dell EMC. По сравнению с предыдущими поколениями, VxBlock 1000 повышает масштабируемость на 56% (с 512 до 800 серверов) и теперь поддерживает до десяти массивов хранения.

Эффективность центра обработки данных благодаря достигается объединению ресурсов в пул для максимально эффективного использования системы, предотвращения «распыления» мощности и увеличения отдачи от инвестиций при одновременном сокращении площади на стойку до 60%2. Благодаря объединению разнообразных ресурсов в единой системе вместо применения нескольких разрозненных систем и управления ими, заказчики могут распределять и переназначать объединенные в пул вычислительные ресурсы, ресурсы хранения и защиты данных для конкретных приложений по мере изменений требований бизнеса и рабочей нагрузки.

Простота эксплуатации, предоставление спроектированной системы «под ключ» с гарантией высвобождения ИТ-персонала от рутинных задач для работы над более значимыми проектами на протяжении всего жизненного цикла оборудования. Собственная поддержка в VxBlock 1000 комбинации технологий обеспечивает простоту физической инфраструктуры, администрирования и управления жизненным циклом за счет сокращения занимаемой в центре обработки данных площади (меньшее количество шкафов, коммутаторов LAN и SAN, источников питания, аппаратного и программного обеспечения системного управления). Предлагая меньше компонентов для ежедневного управления и поддержки, VxBlock 1000 также может сократить общее время администрирования системы с комбинацией технологий на протяжении ее жизненного цикла до 75%.

Систему Dell EMC VxBlock 1000 можно приобрести через официальных партнеров компании.