Обновилось приложение «Биглион» для Android

Сервис для умного шопинга «Биглион» выпустил масштабное обновление приложения для ОС Android, включающее ряд усовершенствованных функций.

Все ключевые функции приложения вынесены на главный экран. Для поиска будет отведен отдельный раздел меню с отдельными категориями спецпредложений. Кроме того, у мобильных пользователей появилась возможность читать отзывы об акциях и писать собственные комментарии, которые помогут другим принять решение о покупке.

Пользователи смогут просматривать текущие популярные акции не только одного города, но целой выбранной области. Такое обновление функции «Акции на карте» позволит увеличить скорость загрузки в 20 раз, что особенно полезно пользователям мобильного интернета.

Для упрощения процесса совершения покупок приложение научится запоминать информацию о счетах зарегистрированных пользователей – многократно вводить номер банковской карты больше не придется.

«Мы уверены, что новое приложение придется нашим пользователям по вкусу. Мы делаем все возможное, чтобы в Android приложении Биглион можно было найти предложения, идеально походящие именно вам с учетом вашего бюджета, интересов и потребностей. Пользоваться "Биглион" станет еще удобнее, и все, что для этого нужно - подключение к интернету», - отметили в пресс-службе «Биглион».

Официальное приложение «Биглион» для Android было запущено в 2013 г. Обновление будет доступно для всех пользователей Android версии 5.0+. При этом прежняя версия приложения по-прежнему будет поддерживаться.