Клиенты «Почта Банка» могут подтвердить учетную запись на «Госуслугах» в мобильном приложении

Пользователи «Почта Банк Онлайн» (интернет-банк и мобильный банк) получили возможность подтверждения своей учетной записи на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Работы по техническому сопровождению проекта осуществляла компания «Ростелеком» совместно с дочерней компанией «РТЛабс».

В ходе работ была проведена интеграция информационных банковских систем с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая предоставляет пользователю единую учетную запись для доступа к множеству государственных информационных систем, в том числе, на Единый портал госуслуг.

С помощью подтвержденной учетной записи можно получить все государственные услуги, оказываемые в электронном виде: записать ребенка в детский сад или школу, проверить размер пенсионных накоплений, зарегистрировать автотранспорт, оплатить госпошлины, штрафы ГИБДД, налоги и судебные задолженности, получить или поменять паспорт и многое другое.

Услугу «Подтверждение учетной записи Госуслуги» в «Почта Банк Онлайн» можно найти в категории «Госуслуги» раздела «Платежи и переводы».

В 2017 году через Единый портал было оказано около 1,3 млрд госуслуг, что в три раза больше, чем годом ранее. Для получения большинства из них требуется подтвержденная учетная запись, число обладателей которой сегодня составляет порядка 60% пользователей Единого портала госуслуг – более 40 млн. граждан.