Avaya начала серию вебинаров Avaya Online University 2018

Avaya объявила о продолжении серии обучающих вебинаров Avaya Online University. Программа серии рассчитана на технических специалистов компаний партнеров и заказчиков Avaya в России и СНГ. Эксперты Avaya расскажут о последних разработках компании в сфере бизнес-коммуникаций, а также поделятся опытом работы и знаниями по современным продуктам, решениям и услугам.

Опираясь на современные тренды в области коммуникаций, продуктовый портфель компании был обновлен и расширен. Одна из последних разработок – Avaya Ava, предполагает взаимодействие искусственного интеллекта с клиентами. При этом инновации подобного рода в ключе интеграции в систему коммуникации предприятия вызывают множество организационных вопросов у партнеров. Специалисты Avaya подробно расскажут о принципе перехода на новые решения и взаимодействия с ними корпоративных систем.

Помимо презентации новых решений, будут представлены обновления платформ бизнес-коммуникаций – системы Equinox, Avaya Vantage, Avaya Aura, Avaya Oceana, их новые возможности, а также способы их применения на базе практических примеров.

Вебинары будут проводиться на базе системы видеоконференций Avaya Equinox, которая позволяет участникам организовать конференц-связь и совместную работу в реальном времени, в удобном месте и предлагает масштабируемые конфигурации конференц-связи для предприятий любого размера.

Avaya Online University включает в себя вебинары для ИТ- специалистов малых и средних предприятий, а также крупных компаний с разветвленной филиальной сетью. В программу включены тренинги и демонстрационные сессии по построению систем унифицированных коммуникаций и видеоконференцсвязи, оптимизации контакт-центров, облачным технологиям и др.

В ходе вебинаров эксперты будут делиться всеми новостями по текущим решениям, их обновлениям, и отвечать на все вопросы об особенностях интеграции решений в бизнес-процессы. Первый вебинар, посвященный обновлению системы Equinox Conferencing (релиз 9.1), пройдет 28 февраля 2018 г. в 11.00.

Зарегистрироваться в качестве участника можно по ссылке.