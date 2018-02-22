Услуги MCN Telecom теперь можно оплачивать в терминалах QIWI

Оператор фиксированной и мобильной связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom предлагает клиентам новую возможность оплаты услуг телефонии – через терминалы QIWI. В феврале оператор заключил прямой договор присоединения к одной из самых популярных платежных систем России.

Электронная платежная система QIWI позволяет производить оплату с использованием различных устройств и каналов связи, как стационарных, так и мобильных. Система широко распространена по всей стране огромной сетью терминалов, через которые можно произвести необходимые операции.

Абоненты MCN Telecom также могут оплачивать услуги безналичным способом посредством наиболее популярных платежных сервисов: Яндекс.Деньги, Сбербанк Онлайн, Web Money, Альфа-клик, QIWI Wallet. Оплатить услуги с помощью QIWI Wallet можно в «Личном кабинете» MCN Telecom. Подробности можно узнать на сайте компании.

