В Государственной публичной исторической библиотеке РФ установлен новый сканер А2+

«Элар» объявила о поставке сканера «Элар ПланСКАН А1В» в Государственную публичную историческую библиотеку России (ГПИБ России).

Заведующий отделом электронной доставки и абонементного обслуживания ГПИБ России Алексей Паклин отметил: «Новый сканер будет использоваться как для наполнения Открытой электронной библиотеки, так и для электронной доставки документов». Это услуга для читателей заключается в копировании статей и фрагментов книг из фондов и коллекций библиотеки согласно IV части Гражданского кодекса и оказывается в объемах и форме, которые не нарушают требования к обеспечению сохранности библиотечных фондов. Количество обращений в ГПИБ России за данной услугой растет из года в год, и на новом «Элар ПланСКАН А1В» сотрудники библиотеки смогут переводить в электронный вид крупноформатные документы (А1+), например, периодику и исторические карты».

В библиотеке также есть комплекс для самостоятельного сканирования документов читателями и «Элар ПланСКАН А2В», который применяется при оцифровке документов формата А2+, в том числе для наполнения электронной библиотеки. Электронная библиотека – это существующее в Сети собрание документов и материалов по отечественной и всеобщей истории, созданное и пополняемое оцифрованными фондами Государственной публичной исторической библиотеки России.

Электронная библиотека ГПИБ России – это актуальные тематические коллекции, к которым ежегодно обращается в среднем более 2 млн человек.

Работа электронной библиотеки, и услуга доставки документов предполагают сканирование изданий из фондов библиотеки в высоком качестве при обеспечении их сохранности.

«Наши сканеры разработаны так, чтобы исключить механическое воздействие на оригиналы – оцифровка документов происходит бесконтактным способом. Кроме того, книжные колыбели позволяют получать цифровые копии без риска повредить корешок издания, - отметила директор департамента по работе с библиотеками и вузами корпорации «Элар» Наталия Качина. - Что касается «Элар ПланСКАН А1В», он предназначен для создания качественных цифровых копий любых плоских и сшитых документов формата до А1+. Полуавтоматическое плоское прижимное стекло, которое входит в комплект поставки, позволяет деликатно разглаживать документы для получения четкого электронного изображения».