«Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation версии 1.2.5

«Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии программно-аппаратного сетевого шлюза нового поколения для организации контролируемого доступа к интернету корпоративных компьютерных сетей и их защиты от внешних угроз Traffic Inspector Next Generation 1.2.5.

Доработки команды «Смарт-Софт» в релизе Traffic Inspector Next Generation 1.2.5: плагин os-proxy-useracl для веб-фильтрации с помощью прокси по спискам пользователей и групп: привязка правил к серверу аутентификации, возможность работать с группами sms-портала; плагин os-sms-portal, реализующий функционал SMS-идентификации: полное соответствие требованиям законодательства РФ, специальный шаблон страницы SMS-идентификации с выбором группы или возрастной категории, поддержка новых SMS-шлюзов, просмотр статистики по SMS-пользователям в отчетах по прокси, возможность применять правила доступа Squid и NetPolice к SMS-пользователям; плагин os-netpolice для контентной фильтрации по спискам NetPolice: привязка правил к серверу аутентификации, возможность работать с группами sms-портала; плагин os-security-scanner, управляющий запуском и настройкой интеграционного фреймворка для сканеров безопасности GoLismero и обновлением баз уязвимостей: интегрирован сканер OpenVAS, что освобождает от необходимости использовать внешний OpenVAS-сканер; плагин os-ndpi для Layer 7-фильтрации: обновлена библиотека распознавания протоколов до версии 2.2; web-прокси: локализация шаблонов ответов web-прокси.

Версия Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 базируется на OPNsense 17.7.12. Для версии OPNsense 17.7.12 команда «Смарт-Софт» предоставила плагин web-proxy-useracl 1.0.