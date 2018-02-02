Huawei представила новые продукты и решения для обеспечения ИБ

Huawei представила свою стратегию в области информационной безопасности для обработки больших данных, облачных технологий, распределении ЦОДов и сервисов инфобезопасности в рамках Большого Национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2018». Huawei выступила в качестве генерального партнера мероприятия.

На пленарном заседании выступил директор по информационной безопасности Huawei в России Александр Зубарев. Он отметил: «Со стремительным цифровым развитием во всех сферах растут угрозы и появляются новые риски безопасности, связанные с кибератаками на критические элементы ключевых инфраструктур. Именно поэтому Huawei создает новые, современные и интеллектуально-адаптивные средства защиты от еще более масштабных и опасных угроз».

Специалисты компании встроили функции обеспечения безопасности во все бизнес-процессы, начали реализацию проактивной стратегии обеспечения информационной безопасности для заказчиков и продолжили строго следовать принципам безопасности и требованиям законодательства.

Александр Зубарев также добавил: «Huawei приступила к внедрению ГОСТ криптографии в отдельные продукты с подтверждением оценки их соответствия требованиям ФСБ России. Благодаря ответственному подходу к вопросам защищенности информации Huawei стала не только поставщиком современных ИКТ-решений, но и стратегическим партнером для заказчиков, совместно с которыми мы создаем инновационные комплексные безопасные решения».

В рамках форума эксперты Huawei приняли участие в ряде специальных сессий. В частности, они представили решения и реализованные проекты в области создания умных и безопасных городов, сделали доклады о передовых технологиях компании для транспортной отрасли, рассказали о своем видении модели «Безопасность как сервис», а также предложили новый подход к обеспечению информационной безопасности в условиях больших данных, облачных технологий и распределённых ЦОДов.

В этом году прошло 20 юбилейное собрание Большого Национального форума информационной безопасности. Площадка Инфофорума высоко ценится профессионалами, представляющими как органы государственной власти, так и бизнес-сообщество. В этом году в работе приняли участие более 1500 делегатов из Российской Федерации и зарубежных стран.