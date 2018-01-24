Скидка на миллион лет: сервис Zadarma поздравил миллионного пользователя

Zadarma, сервис облачной телефонии, объявил о том, что 10 января 2018 года в нем зарегистрировался миллионный пользователь.

Миллионным пользователем стал Дмитрий Ширеев - предприниматель из Екатеринбурга, занимающийся продажей промышленного оборудования по всей России.

1 000 000 пользователей - отметка, к которой проект Zadarma шел ровно 11 лет работы,. За это время компания масштабировалась и получила представительства в разных странах мира, и что символично - миллионным пользователем оказался пользователь из России. Именно российский телекоммуникационный рынок является приоритетным для компании и сейчас более 60% пользователей работают именно в России.

Дмитрий Ширеев (Promair.pro) отметил: «Наша компания с 2016 года занимается продажами промышленного оборудования. Продаем компрессоры, дизельные генераторы, ротационные соединения, генераторы азота и кислорода. Так как продаем по всему СНГ, затраты на телефонию не малые. От своего коллеги узнал о вашем сервисе, зашел на сайт. Ни минуты не сомневался и зарегистрировался, потому что понравился ваш сайт, ваши тарифы, ваши сервисы, личный кабинет. После того, как мне перезвонил менеджер, окончательно убедился в правильности своего выбора. Начнем полностью использовать вашу телефонию в нашем будущем проекта - холодные продажи, звонки по нашей базе, интеграция с Битрикс 24. Учитывая, что я миллионный клиент, уверен, что двигаетесь в правильном направлении и в моем лице приобрели очередного довольного и надежного партнера»!

Миллионный пользователь сервиса Zadarma Дмитрий Ширеев

Павел Карев, руководитель отдела продвижения в русскоязычном сегменте, сервис Zadarma, сказал: «Приятно, что миллионным клиентом стал пользователь из России и кроме того приятно, что это именно корпоративный пользователь. Последние годы мы делаем акцент на корпоративное обслуживание, это наше маржинальное направление и здесь работает простая арифметика - чем больше бизнеса работает с нами, тем совершеннее мы становимся, потому что у бизнеса всегда высокие потребности, бизнесу всегда нужны новые технологии, интеграции, возможности и мы согласно этим запросам идем в ногу с рынком и хочется верить, зачастую опережаем его. Например, мы первые на рынке интегрировались с ЕСИА (порталом ГосУслуг). Но если обойтись без кокетства, то про миллионного пользователя мы начали задумываться еще в середине прошлого года и согласно динамике регистраций, думали что получим семизначный идентификатор в системе только к концу весны. И хорошо, что “жизнь обгоняет мечту”, как сказал классик. Естественно, не смогли обойтись без подарков - подарили Дмитрию и его компании самое современного оборудование для колл-центров и скидку на миллион лет вперед. Подарок получил и миллион первый пользователь, он зарегистрирован в Болгарии и использует телефонию с целью международного бизнеса».