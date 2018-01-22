IBS внедрила SAP FCC в в ТД «Черкизово»

IBS завершила проект по внедрению программного продукта SAP Financial Closing Cockpit (SAPFCC) в Торговом доме «Черкизово» (ТД Черкизово).

Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. К 2017 году в компании назрела необходимость повышения эффективности закрытия отчетного периода в связи с рядом ограничений:

Недостаточная вовлеченность участников различных подразделений в процесс закрытия, недостаточное понимание своей роли и значимости в общем графике закрытия;

Координация участников закрытия осуществлялась вручную (по e-mail, телефону) и была нестабильна;

Отсутствовала возможность оперативного и наглядного анализа «узких мест» процесса закрытия и учета истории предыдущих циклов закрытий.

Основными целями проекта стали сокращение времени выполнения и повышение надежности процедуры закрытия периода, повышение прозрачности и управляемости процесса за счет централизованного планирования, исполнения и мониторинга графика закрытия. Основным инициатором повышения эффективности процесса стал функциональный заказчик «Черкизово-ОЦО», который оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета, подготовке регламентированной отчетности, проведению платежей (фабрика платежей), хранению документов (архивная служба). Технологическим партнером по оптимизации и автоматизации бизнес-процесса стала российская компания IBS.

Команда IBS предложила внедрение готового бизнес-решения на базе программного продукта SAP Financial Closing Cockpit (SAPFCC), адаптированного под специфику закрытия в ТД «Черкизово». Продукт был выбран как оптимальное функциональное решение, дополняющее и расширяющее существующую систему SAP ERP, в соответствии со стратегией Группы «Черкизово» по выбору ключевой платформы для ведения бизнес-процессов.

Главными факторами выбора компании IBS в качестве партнера стали обширная экспертиза и опыт по внедрению данного продукта на российском рынке, а также короткие сроки проекта, предложенные командой IBS.

Внедрение продукта SAP FCC силами команды IBS позволило снизить трудозатраты администраторов закрытия за счет четкой координации всех участников в единой среде, а также уменьшить количество просрочек по шагам за счет автоматических напоминаний и онлайн-мониторинга статусов и сроков.

После внедрения SAP FCC процесс закрытия в ТД «Черкизово» рассматривается как единая прозрачная среда взаимодействия, где каждый участник может наглядно увидеть свои шаги в общем графике и оценить их влияние на общие сроки закрытия. Решение позволяет автоматически построить календарный график закрытия с учетом рабочего времени и зависимостей между задачами, автоматически выполнять отдельные операции закрытия при выполнении предпосылок. Участники закрытия получают уведомления по электронной почте (о плановом окончании задачи, о выполнении предшествующих задач, о просрочке задачи и т.д.), что позволяет своевременно реагировать на любые сообщения и отклонения от графика.

Решение было интегрировано в существующую архитектуру системы SAP всего за 2 месяца. В настоящее время система передана в промышленную эксплуатацию.

Павел Мамуков, директор «Черкизово-ОЦО», отметил: «Применение SAP FCC дает возможность учесть опыт предыдущих закрытий, определить «узкие места» и оптимизировать отдельные операции закрытия. По итогам проекта существенно сократилась необходимость переписки и телефонных разговоров между участниками, сформировалось новое отношение каждого участника к процессу закрытия как к единому и целостному процессу, снизилась вероятность нарушения сроков. Благодаря слаженной работе участников проекта, а также опыту и профессионализму команды IBS нам удалось выполнить проект в короткие сроки, сразу же получив выгоду от внедрения».

Иван Жилин, руководитель проекта в IBS, сказал: «В ходе проекта мы предложили лучшую экспертизу, что позволило качественно и в срок реализовать проект, полностью удовлетворив требования бизнеса. Важно отметить высокий уровень зрелости процессов в «Черкизово» и качества менеджмента стороны ИТ-команды и функционального заказчика «Черкизово-ОЦО», а также открытый, инновационный взгляд компании на выбор технологий для улучшения качества своих бизнес-процессов. Без этих факторов успех проекта был бы невозможен. Я уверен, что такие быстро внедряемые и эффективные решения всегда востребованы».