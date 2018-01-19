В Московском метро начались продажи транспортных браслетов «Микрона»

«Микрон» объявил о том, что с 17 января 2018 года сувенирные браслеты с функцией транспортного билета «Единый» производства компании поступили в продажу в Московском метрополитене. Браслеты позволяют совершить определенное количество поездок в общественном транспорте, после чего их можно сохранить в качестве сувенира.

«Сувенирные билеты стали одной из первых разработок Центра компетенций «Микрон Секьюрити Принтинг», созданного в конце 2017 года для развития и тиражирования транспортных проектов "Микрона". Гости Москвы уже пользуются сувенирными билетами Микрона в виде магнита, теперь мы представляем билет «Единый» в форме браслета, - сказала генеральный директор «МСП» Татьяна Семенова. – Современные технологии позволяют сделать транспортный билет практически в любом форм-факторе, однако браслет является одним из самых оптимальных вариантов, мы уверены, что пассажиры Московского метро по достоинству оценят новинку».

Билет представляет собой силиконовый браслет с застежкой – пряжкой, выполненный в привычном для пассажиров дизайне билета «Единый». В центральной части браслета расположена RFID-метка стандарта HF с отечественной микросхемой первого уровня MIK1312ED. В продажу поступили билеты на 20 или 40 поездок, после совершения которых браслет можно сохранить в качестве сувенира о приятном путешествии. Такое решение подойдет для туристов, позволяя совместить сувенир и транспортный билет.

Браслеты с RFID-меткой Микрона – это удобные идентификаторы в современном цифровом обществе. Сфера их применения постоянно расширяется – в таком форм-факторе могут выполняться транспортные билеты, пропуска и другие идентификационные документы. Силиконовые браслеты имеют длительный срок службы, удобны в использовании и, в зависимости от необходимого функционала, могут оснащаться различными метками.