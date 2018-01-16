ДИТ: 57% пользователей домашнего интернета в Москве подключены к пакетным предложениям

Согласно итогам исследования использования домашнего интернета, проведенного аналитиками Департамента информационных технологий города Москвы, 57% пользователей домашнего интернета в Москве подключают тарифные пакеты, в которые входят телевидение (80%), городской телефон (36%), мобильная связь (26%), антивирус, охрана и другое (1%). Так при подключении пакета «интернет и телевидение» москвичи экономят около 30%, по сравнению с покупкой этих услуг отдельно.

Стоимость интернета в России и Москве, в частности, остается одной из самых низких в мире. Средняя стоимость подключения к домашнему интернету в Москве со скоростью от 51 до 100 Мбит/с, которую используют 47% горожан, составит 549 руб./месяч.

У 14% горожан скорость интернета варьируется в пределах от 101 до 200 Мбит/сек, подобный тариф обойдется в среднем 672 руб./месяц. Еще 5% пользователей имеют доступ в интернет со скоростью более 200 Мбит/с, стоимость такого подключения составляет 1675 руб./месяц.

Почти треть москвичей (34%) пользуются интернетом со скоростью ниже 50 Мбит/с со средней стоимостью подключения в 433 руб./месяц.