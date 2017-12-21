LG представила бренд ThinQ для всей техники с технологиями искусственного интеллекта

LG Electronics объявила о создании бренда ThinQ для всей бытовой техники, потребительской электроники и сервисов, выпускаемых в 2018 году с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Все продукты и сервисы ThinQ будут способны применять методы глубокого обучения и взаимодействовать друг с другом, используя различные платформы ИИ, включая собственную технологию DeepThinQ от LG.

LG впервые обозначила интерес к ИИ на выставке CES 2017, представив технологию DeepThinQ и решив добавить возможность подключения через Wi-Fi во все выпускаемые в этом году устройства премиум-класса.

В июне на базе главного технического офиса в Сеуле компания LG открыла лабораторию искусственного интеллекта для объединения накопленных исследований использования ИИ в технологиях, которые распознают голосовые команды, изображения и датчики, а также управляются и обучаются с их помощью. Лаборатория искусственного интеллекта LG участвовала в создании первого в мире кондиционера, анализирующего окружающую среду, а также «умных» холодильников, стиральных машин и роботов-пылесосов.

«Цель бренда ThinQ — подчеркнуть, что интеллектуальная техника LG работает, чтобы сделать вашу жизнь лучше, — сказал Хан Чан Хи (Han Chang-hee), глава Центра международного маркетинга LG. — Искусственный интеллект — это следующий рубеж в технологиях. Будучи лидером в производстве бытовой техники и потребительской электроники, мы ответственны за то, чтобы применение искусственного интеллекта стало более распространенным и менее пугающим».

С 9 по 12 января на выставке CES в зоне ThinQ павильона LG будет представлен широкий ассортимент выпускаемых в 2018 году устройств с использованием технологий искусственного интеллекта.