Atos приняла участие в конференции «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра»

Atos, международный лидер в области цифровой трансформации, совместно со своим технологическим брендом Bull, принял участие в десятом юбилейном ежегодном мероприятии «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра».

Основной тематикой конференции в этом году стала информатизация экономики в ближайшем будущем. В ходе мероприятия предcтавители различных сфер бизнеса, ИТ и госструктур вместе с независимыми экспертами и аналитиками дискутировали о текущих проблемах рынка ИКТ и вариантах их решения, развитии инновационных технологий и подходах к реализации ИТ-проектов.

Будучи активным игроком на отечественном и мировом рынке ИТ, Atos уделяет особое внимание внедрению инновационных решений в рамках своего бренда Bull, специализирующегося на предоставлении технологического оборудования и программного обеспечения более чем в 50 странах мира, в том числе и в России. В нашей стране оборудование Bull обеспечивает бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры крупнейших компаний, представляющих различные сферы бизнеса: от банковского и страхового до горно-металлургического секторов.

Появление новых серверных решений, развитие партнерских отношений по многим направлениям с крупнейшими ИТ-компаниями мира и обширная компетенция специалистов помогают Bull с уверенностью смотреть в будущее, рассеивая все сомнения наших заказчиков в надежности и оптимальности выбранного оборудования.

На форуме компания Atos совместно со своим брендом Bull продемонстрировала участникам конференции высокотехнологичный x86 сервер Bullion и сервер Escala на базе процессоров Power. Bullion – мировой рекордсмен по производительности, согласно результатам международного эталонного теста некоммерческой организации SPEC. Escala – идеальное решение для перехода на облачную инфраструктуру. Специалисты компании рассказали всем желающим о решениях Atos и Bull для различных задач и сфер бизнеса.