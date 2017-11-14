«Форсайт» стала членом АРПП «Отечественный софт»

«Форсайт» объявила о вхождении в состав ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», созданной с целью поддержки и развития российской индустрии ПО.

Вступление в Ассоциацию позволит расширить возможности продвижения Prognoz Platform на российском рынке, в том числе девятой версии Prognoz Platform, релиз которой компания «Форсайт» представит в начале 2018 года.

Члены АРПП (партнеры компании «Форсайт») могут одними из первых оценить инструментарий платформы Prognoz Platform 9.0, развитие функциональности которой осуществляется с учетом мировых тенденций рынка бизнес-аналитики. Новая версия платформы позволит оперативно создавать приложения любой сложности и функциональности, а также удобные мобильные решения для работы с данными.

Кроме того, для компании «Форсайт» вступление в АРПП «Отечественный софт» – это возможность участвовать в процессах, происходящие в отрасли, и участвовать в выработке стратегии ее развития.

АРПП «Отечественный софт» – авторитетная организация, объединяющая более 140 российских производителей программного обеспечения. Ключевыми задачами ассоциации являются поддержка и развитие отечественной индустрии готового ПО и повышение значимости отрасли на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Ассоциация поддерживает инновационные проекты и программы, участвует в деятельности профильных экспертных групп, сотрудничает с представителями государственной власти, профильным министерством, деловыми объединениями и средствами массовой информации.