Unify и МТУСИ начинают сотрудничество в подготовке специалистов связи и ИКТ

Unify (бренд Atos в области ПО и коммуникационных услуг) и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) в рамках CNews Forum 2017 «Информационные технологии завтра» объявили о подписании меморандума между компанией «Юнифай Коммьюникейшнс» и МТУСИ.

Меморандум подписали директор по работе с партнерами в России и странах СНГ «Юнифай Коммьюникейшнс» Сергей Алещенко и проректор по международной деятельности и связям с общественностью МТУСИ Андрей Муханов.

Сотрудничество Unify и МТУСИ направлено на повышение качества профессионального образования, трудоустройство выпускников университета в компанию Unify и компании партнеров, а также на организацию дополнительного образования специалистов в области связи и ИКТ.

Стороны выразили заинтересованность в реализации совместных научно-исследовательских и научно-прикладных проектов, в частности Unify и МТУСИ намерены развивать сотрудничество в области исследований и разработок по технологии Blockchain.

Blockchain позволит реализовать удобные сервисы для многих индустрий, от сельского хозяйства до банковской сферы, сократив и даже избавив от ряда расходов. Достоинствами технологии являются безопасность, оперативность и отсутствие посредников.

Сотрудничество МТУСИ с компанией Unify началось в 2001 году с открытием в университете учебного и международного сервисного центров компании Siemens.