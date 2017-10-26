«Атол Онлайн» интегрирован с оператором фискальных данных «Первый ОФД»

Облачный кассовый сервис для интернет-магазинов «Атол Онлайн» и оператор фискальных данных «Первый ОФД» разработали совместное решение, позволяющее представителям e-commerce с минимальными затратами и усилиями соответствовать требованиям 54-ФЗ.

Решение, реализованное «Первым ОФД» и «Атол Онлайн», представляет собой единый сервис для интернет-продаж. Продукт предоставляется единым пакетом «под ключ»: касса для интернет-торговли и подключение к оператору фискальных данных. Клиенты также смогут получать информацию по продажам в режиме «онлайн», изучать статистику продаж своего магазина за выбранный период.

«Этим комплексным продуктом мы снимаем сразу все головные боли владельца интернет-магазина. Теперь ему не нужно думать, где приобрести кассу, как подключиться к оператору фискальных данных, каким образом отслеживать динамику продаж – обо всем этом мы уже позаботились. В настоящее время в рамках сервиса Атол Онлайн арендовано уже более 5000 касс. Клиентами сервиса являются более 3500 компаний разного масштаба бизнеса. При этом услугами "Первого ОФД" пользуются такие игроки рынка, как "Ростелеком", "Эльдорадо", "Билайн", "ЛитРес»", – сказала Юлия Носова, руководитель бизнес-проекта «Атол Онлайн».

«Для наших клиентов начало работы с интернет-кассами "Атол Онлайн" и последующая их эксплуатация будет удобной и полностью соответствующей требованиям законодательства о применении контрольно-кассовой техники», – отметил директор по развитию бизнеса «Первого ОФД» Максим Ларькин.

Решение, предложенное «Атол Онлайн» и «Первым ОФД», позволит перейти на новый порядок работы с контрольно-кассовой техникой (ККТ) с минимальными финансовыми и временными затратами. Интеграция личных кабинетов сделает подключение клиента быстрее и проще. Теперь пользователю не нужно дважды совершать одни и те же действия: данные об ИНН пользователя, подключенной кассы и фискального накопителя автоматически попадают в личный кабинет ОФД, где происходит их автоактивация.