Merlion начинает поставлять в Россию смартфоны nubia

Merlion объявил о пополнении линейки продвигаемых на российском рынке смартфонов премиальными устройствами nubia.

nubia – китайский разработчик мобильных телефонов. Компания была основана в 2012 году и изначально ориентировалась на премиальный сегмент. Первый телефон, вышедший в 2013 году, получил название nubia Z5 - в честь древнего африканского государства Нубия. Он полностью соответствовал высоким стандартам смартфонов класса High-End.

При продвижении смартфонов элитного класса производитель ориентируется на партнеров, способных обеспечить не только широкий рынок сбыта, но и качественный сервис. Именно по этим причинам дистрибьютором продукции марки nubia стала компания Merlion.

Первыми портфель Merlion пополнили модели nubia N1 Lite и nubia M2 Lite. Обе обладают 5,5 дюймовым экраном, снабжены мощным 8-ядерным процессором и аккумулятором на 3000 мАч.

К высоким техническим характеристикам устройств Merlion добавляет столь же высокую маржинальность, которая делает смартфоны, имеющие заслуженную популярность у конечных пользователей, еще более привлекательными и для партнеров-реселлеров.