«Техносерв» стала лидером рейтинга CNews «Телеком 2017»

«Техносерв» стала лидером рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи», составленного аналитиками по итогам 2016 г. Рейтинг входит в ежегодный аналитический обзор «Телеком 2017», выпущенный CNews Analytics.

Группа компаний «Техносерв» возглавила рейтинг с показателем – 13,16 млрд. руб., что составляет 25% в общем обороте Группы компаний «Техносерв» за 2016 финансовый год.

По итогам 2016 г. выручка участников рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи» составила 105,3 млрд. руб., сократившись за год на 3%. Российские телеком-компании стараются минимизировать издержки на ИТ. У трети поставщиков выручка сократилась в среднем на 11%. На долю ТОП-5 участников рейтинга по-прежнему приходится более 50% рынка, а именно – 55,1 млрд. руб.

В 2016 году телеком-заказчиками «Техносерва» были востребованы облачные решения и виртуализация в целом. Причем, тренд на виртуализацию классической ИТ-инфраструктуры и сегментов телекомовской сети идет в рамках общей стратегии операторов по сокращению расходов. Технологии позволяют снижать требования к физическому оборудованию, а значит и его стоимость, в то время, как программные решения позволяют гибко распределять нагрузку, гибко планировать расширение. Также в 2016 году были востребованы сервисы анализа данных, затрагивающие и скоринг, и маркетинговую политику, и планирование сети.

«В 2017-2018 мы ожидаем рост рынка за счет дальнейшего развития облачных сервисов, технологии IoT, и начала работ по развитию стандарта 5G, что вызовет перетекание инвестиций из чисто телко в смешанные проекты. К примеру, при построении NFV-архитектуры будет тяжело отделить ИТ и телекомовскую часть проекта», - отметил Андрей Бородин, вице-президента по продажам компании «Техносерв».