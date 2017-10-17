Новый бот ZadarmaBot позволяет уведомлять о пропущенных звонках в АТС и принимать SMS

Сервис Zadarma выпустил интеграцию облачной телефонии с популярными мессенджерами – Telegram, Facebook messenger, Slack. Теперь клиенты смогут получать важные уведомления прямо в чате мессенджера: пропущенные звонки в АТС, баланс, входящие SMS на виртуальные номера, важные системные уведомления. Настраивается связка буквально за секунды. К одному аккаунту в сервисе можно привязать сразу несколько аккаунтов мессенджера и самому выбрать, какие уведомления должен видеть тот или иной сотрудник.



Особенно актуальна эта интеграция для клиентов с включенной услугой облачной АТС, теперь не нужно обращаться в статистику Zadarma или наблюдать за созданными задачами в CRM, все уведомления придут в мессенджер.

Список функций будет увеличиваться в зависимости от потребностей клиента, представители сервиса Zadarma сообщили, что сейчас собирают обратную связь от пользователей с целью совершенствования интеграции.



Сервис Zadarma предлагает интеграцию облачной телефонии с популярными мессенджерами