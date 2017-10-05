«Лаборатория Касперского» усиливает защиту клиентов Faktura.ru от финансового мошенничества

Faktura.ru, предоставляющая услуги аутсорсинга дистанционного банковского обслуживания, интегрировала Kaspersky Fraud Prevention в свои онлайн-сервисы. Теперь банки-партнеры Faktura.ru могут использовать весь функционал комплексного решения, разработанного специально для защиты от финансового мошенничества.

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», в 2016 году клиенты 60% финансовых организаций сталкивались с попытками мошенничества. В связи с этим 30% банков называют атаки на пользователей мобильных и онлайн-сервисов одной из основных проблем, вызывающих серьезные опасения. Интеграция Faktura.ruи Kaspersky Fraud Prevention позволит финансовым организациям значительно повысить защищенность своих клиентов от киберпреступников. Банку достаточно активировать в своей странице на платформе Faktura.ruспециальный скрипт, который собирает информацию о поведении и окружении пользователя онлайн-банкинга. Таким образом эксперты по кибербезопасности банка получают эффективный инструмент мониторинга, контроля и анализа аномалий. Это позволяет обнаруживать и предотвращать мошенническую активность уже на ранней стадии. Такой формат взаимодействия способствует не только снижению издержек на обеспечение безопасности, но и значительно сокращает потери от самого мошенничества в дистанционных каналах обслуживания.

«Финансовая отрасль сегодня стала одной из самых опасных по уровню активности киберпреступников. В этом нет ничего удивительного, ведь основная цель злоумышленников в большинстве случаев — деньги, а где их концентрация может быть выше, чем в сфере финансов? Kaspersky Fraud Prevention переводит систему безопасности банка на принципиально иной уровень и позволяет ему быть на шаг впереди преступников. При этом решение никак не отражается на удобстве онлайн-банкинга для обычных пользователей. Поэтому мы очень рады, что клиенты Faktura.ru получили возможность обезопасить себя от деятельности мошенников с помощью нашего комплексного решения», — отметил Александр Ермакович, руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention.

«Мы выбрали решение «Лаборатории Касперского», потому что оно работает превентивно и не просто ликвидирует последствия инцидента, а позволяет избежать мошенничества вовсе. Для банков один из главных активов — это репутация и надежность, поэтому такой функционал здесь особенно важен», — сказала Майя Глотова, директор Faktura.ru.

Платформа Kaspersky Fraud Prevention предназначена для защиты от финансового мошенничества. Она автоматически оценивает возможные риски и отслеживает подозрительные процессы не только в момент входа в систему, но и в течение всей сессии. Решение устраняет последствия инцидента и дает организациям возможность опередить злоумышленников: активно блокирует попытки похитить данные пользователей, нейтрализуя угрозу до того, как будет нанесен ущерб. .

Онлайн-сервис Faktura.ru входит в группу компаний ЦФТ и предлагает услуги комплексного аутсорсинга дистанционного банковского обслуживания. В портфеле компании более 340 реализованных проектов с банками-партнерами, имеющими разнообразные бизнес-модели и требования к онлайн-банкингу. В процессинговом центре Faktura.ru ежедневно обрабатывается более миллиона транзакций по счетам 10 миллионов клиентов.